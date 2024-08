Falke in Not Tierretter helfen seltenem Greifvogel

Laut Artensteckbrief des Saarlandes ist der Baumfalke in der Kategorie 3 als gefährdet eingestuft und zählt zu den streng geschützten Arten nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Im Saarland gibt es nur noch 25 bis 35 Brutpaare, und der Bestand nimmt weiter ab. Die Helfer brachten den Baumfalken zur Erstversorgung ins Tiergesundheitszentrum Bliesgau. Die Kosten in Höhe von 90 Euro brachten Freunde von Meggi Thiel und der Tiernotruf Saarland auf. Anschließend wurde der junge Baumfalke in der Fachtierarztpraxis am Schaumberg operiert, wo sich eine weitere Therapie anschließen wird.