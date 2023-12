Neues Festival Starke Stimme knöpft sich Frankreichs Schwächen vor

Und sie sagt das ja nicht, sie singt das: mit einer Stimme, die warm und schmeichelnd, so lässig klingen kann und dann wieder klar und stark, dass man sofort mitlaufen würde, wenn sie nach den Liedzeilen „Also komm, wir müssen den Arsch hochkriegen, das ist gut für den Hintern und für den Planeten und die Menschheit“, zu einer Demo aufbrechen würde. 13 eigene Lieder hat die temperamentvolle Piris mit nach Saarbrücken gebracht, acht davon sind von ihrem neuesten 2021 erschienenen Album „Non, mais on va s’en sortir“. Ein toller Service fürs Saarbrücker Publikum ist es, dass Evely Kreb, vom Institut für Musikwissenschaft, die die Reihe organisiert, und Gerd Heger vom kooperierenden SR2-Kulturradio die Liedtexte alle übersetzt und in einem Programmheft vorab verteilt haben. So kann auch, wer im Französischen nicht so fit ist, schnell überfliegen, worum es im nächsten Song geht. In vielen Songs wie dem Albumtitel oder „C’est un peu chiant“ ruft sie in Erinnerung, was zerstörerisch für die Welt ist und was ungerecht für die Armen, prangert an, was diejenigen, die in den maßgeblichen Etagen in Politik und Wirtschaft entscheiden, falsch machen. Und das ist in Frankreich in Teilen offenbar nicht so viel anders als in Deutschland. „Überall werden Stellen abgebaut/Aber man verlangt von unseren Alten zu arbeiten, bis sie noch älter sind/das ist ermüdend“ heißt es da etwa. Oder „Es herrscht immer noch Ärztemangel/Aber man hat eine Lösung gefunden: Die Videosprechstunde/Und das war’s“. Dann wieder legt Piris den Finger in die Wunden aktueller französischer Missstände, um sich über diejenigen aufzuregen, die innerlich stets die Fahne schwenken und „La France, la France, la France“ jubeln.