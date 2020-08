Über 37 Grad : Heißester Ort Deutschlands war gestern im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Im Saarland wurde gestern die höchste Temperatur Deutschlands gemessen - 37,3 Grad.

Deutschlands heißester Orte lag am Dienstag im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete in Saarbrücken-Burbach mit 37,3 Grad die bundesweit höchste Temperatur des Tages. Auf Platz zwei kam - wie bereits am Montag - Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg. Dienstag wurden dort 37 Grad gemessen. In Nordrhein-Westfalen lag Platz drei: In Tönisvorst wurde es bis zu 36,7 Grad heiß, wie es am Abend beim DWD in Offenbach hieß.