Feinem Essen auf der Spur Es muss nicht immer (das teure) Olivenöl sein!

In den letzten Jahrzehnten ist der Einsatz von Olivenöl hierzulande inflationär geworden. Der Blick in zwei Kochbücher zeigt es: 1993 erschien in Saarbrücken ein „Sommerkochbuch“ mit insgesamt 90 Rezepten. Radiohörer hatten Menüs eingereicht, die besten wurden live gekocht, ins Buch kamen alle. Lediglich drei Mal tauchte in der Zutatenliste Olivenöl auf! In dem 30 Jahre später erschienenen Lions-Kochbuch für gute Zwecke mit dem Namen „Wir“, für das Rezepte von Promis und Profiköchen zusammengetragen wurden, ist das ganz anders. Erst auf Seite 72 taucht etwas anderes als Olivenöl auf: Rapsöl!