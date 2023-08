Handball HF Saarbrücken wollen in der Stadt an den Kräfteverhältnissen rütteln

Saarbrücken · Aus zwei mach eins: Die Handballfreunde (HF) Saarbrücken gehen in ihre erste Saison in der Saarlandliga – mit den zusammengewürfelten Kadern der HSG Dudweiler-Fischbach und des HC St. Johann, einem alten Bekannten auf der Trainerbank und dem Wunsch, an den Kräfteverhältnissen in der Landeshauptstadt zu rütteln.

30.08.2023, 13:00 Uhr

Marcus Simowski trainiert die neue Spielgemeinschaft in der Handball-Saarlandliga. Foto: Mohr/FNS

Von Lucas Jost

„Wir sind mit 20 bis 25 Leuten in die Vorbereitung gestartet. Natürlich war klar, dass man nicht mit der Menge an Leuten in die Runde gehen kann. Aber das war eine wirklich schöne Situation“, blickt Marcus Simowski zufrieden auf den Vorbereitungsstart im Juli zurück. Er trainierte vergangene Saison den HC St. Johann. Nachdem der Bezirksligist mit Saarlandligist HSG Dudweiler-Fischbach die Spielgemeinschaft einging, die den Platz der HSG in der Saarlandliga übernimmt, stand schnell fest: Simowski ist der Trainer. Seine Aufgabe: Er musste aus zwei Mannschaften eine formen.