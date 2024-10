Integration von Zuwanderern Haus des Ankommens in Saarbrücken: Hier finden Fachkräfte aus dem Ausland Beratung aus einer Hand

Das Saarland braucht dringend Fachkräfte. In der Pflege und in den Krankenhäusern, im Handwerk, aber auch im Dienstleistungssektor und in der Industrie. Damit sie gut hier ankommen, sich wohlfühlen und gut integriert auch länger bleiben wollen, will man es ihnen leicht(er) machen, sich im Saarland einzuleben. So die Idee hinter dem „Haus des Ankommens“, das am Mittwoch in der Saarbrücker Betzenstraße eröffnet wurde.