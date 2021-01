Impfen rettet Leben : „Impfen einzige Möglichkeit, Covid 19 zu besiegen“

Saarbreücken Wie ein Hauptgewinn: Die ersten Mitarbeiter im Klinikum Saarbrücken haben das rettende Serum verabreicht bekommen.

(red) Impfauftakt im Klinikum Saarbrücken: 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der höchsten Priorisierungsgruppe erhielten am Dienstag ihre Covid-19-Impfung. „Die Impfaktion ist ein erster Schritt zur Immunisierung des Personals in den Krankenhäusern, das sich täglich dafür einsetzt, andere vor den Folgen des Virus zu schützen“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Die geimpften Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Fachdisziplinen, aber alle aus Bereichen mit hohem Kontakt-Risiko zum Corona-Virus. Ein mobiles Impf-Duo des Gesundheitsministeriums „brachte – gut gekühlt – den heiß ersehnten Impfstoff. Eine momentan nicht genutzte Station wurde kurzerhand mit viel Engagement zu einem kleinen Impfzentrum umfunktio-niert.“, so die Pressemitteilung. Viele Mitarbeiter sähen die Impfung als große Chance im täglichen Corona-Einsatz. „Heute sind wir einen entscheidenden Schritt in der Bekämpfung der Corona-Pandemie weitergekommen – ein Schritt, der unerlässlich ist, um die Pandemie langfristig zu besiegen“, erklärte Dr. Christian Braun, Ärztlicher Leiter und Geschäftsführer im Klinikum Saarbrücken. „Wir begrüßen es sehr, dass medizinisches Personal der höchsten Priorisierungsstufe nun auch im Krankenhaus geimpft werden kann.“ Man freue sich über die Wertschätzung und Anerkennung der tagtäglich in den Krankenhäusern geleistete Arbeit.