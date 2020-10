Glück im Spiel : Lotto-Spieler aus Saaarbrücken gewinnt 100 000 Euro

Saarbrücken Saarbrücker Lotto-Spieler gewinnt 100 000 Euro in der Super 6 Lotterie.

Ein Zusatzkreuz auf dem Lotto-Schein hat sich für einen Tipper aus Saarbrücken gelohnt. Er hatte zur gestrigen Ziehung nicht nur am Lotte-Spiel, sondern auch an der Zusatzlotterie Super 6 teilgenommen. Nun stellte sich heraus, dass der Tipper alle sechs Zahlen richtig hatt und so in dieser Ziehung die Höchstsumme von 100 000 Euro gewonnen hat. In diesem Jahr konnten sich im Übrigen bereits fünf saarländische Lotto-Freunde mit der Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn von 100 000 Euro sichern.