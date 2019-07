Auf Schusters Rappen : Hartfüßler-Trail erinnert ans Bergbau-Erbe

Saarbrücken Zum achten Mal gehen am 25. August Läufer auf drei verschieden lange Teilstrecken des Hartfüßler-Trails. Ursprünglich als „laufende Erinnerung“ an den Bergbau geplant, hat sich die Veranstaltung einen festen Platz im nationalen Trail-Kalender gesichert und ist weit über die deutschen Grenzen bekannt.

Besonders freuen werden sich zwei Gäste, für die an diesem Tag ein Wunsch in Erfüllung geht. Zusammen mit dem französischen Verein Ligne de Vie ermöglichen die Hartfüßler zwei jungen Menschen mit Handicap die Teilnahme an dem Rennen auf speziell angefertigten Trail-Rollis. Das sind geländegängige Rollstühle, die von einigen Läufern gezogen, geschoben, getragen und gelenkt werden.