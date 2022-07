Serie: Vegetarisch Essen gehen – Die beliebtesten Adressen im Saarland : Moderne Feinschmeckerküche in barockem Ambiente

Poche de pomme de terre (Kartoffeltasche), Pilzhollandaise, gerösteter Lauch. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken In unserer Serie stellen wir Gastronomiebetriebe im Saarland vor, die eine gute Auswahl an vegetarischen oder veganen Gerichten anbieten. Heute: Das Restaurant Handelshof in Saarbrücken.

Es ist eine Saarbrücker Institution. Galt jahrzehntelang als eine der besten gastronomischen Adressen des Saarlandes: das Restaurant Handelshof in Saarbrücken. Rund 40 Jahre war es Kuntzes Handelshof: Bei Jutta und Peter Kuntze gingen viele Stammgäste, aber auch Politiker und Geschäftsleute ein und aus. Vor zehn Jahren verabschiedete sich Familie Kuntze in den Ruhestand. Khalid Arabe und Annette Krautkremer übernahmen das schöne Stengelhaus in der Wilhelm-Heinrich-Straße. Dann stand es zwei Jahre leer, bis im August 2021 ein junges Team das barocke Schmuckstück aus dem Jahre 1750 übernahm und wiederbelebte. Marcus Wend und Muhammad Seer sind die neuen Gastgeber, wollen in dem „kulinarisch etablierten Treffpunkt“ ein Stück Saarbrücker Tradition fortführen.

„Wir haben das Restaurant komplett renoviert, alles gestrichen, neue Möbel und Holzparkett angeschafft“, erzählt Küchenchef Marcus Wend bei unserem Besuch. Auch die Theke mit den extravaganten Lampen (sie stammen von Gastgeber Muhammad Seer) und die Terrasse im Innenhof sind neu. Und selbst die Toiletten im Kellergewölbe sind sehenswert. Geblieben sind die vielen Rundbogenfenster, die Kronleuchter und der prächtige Kaminsims. Verschiedene Räume stehen zur Verfügung: der große und der kleine Speisesaal (Grand Salon und Petit Salon), das Nebenzimmer (Séparée) sowie die Terrasse. Alles sehr einladend, wie aus einem Guss.

Marcus Wend hat unter anderem im Domicil Leidinger und bei Jens Jakob im früheren Restaurant Le Noir Erfahrungen gesammelt. Er hat das Handwerk der klassisch-französischen Küche gelernt, die er mit international inspirierten Eigenkreationen ergänzt. Im Handelshof bietet er eine saisonal orientierte Feinschmeckerküche an, frisch, modern und eher leicht. „Wir besetzen die Nische zwischen gehobenem Niveau und Sterneküche“, meint er. Schon seit etlichen Jahren habe er sich auf vegetarische und vegane Gerichte spezialisiert. Seine fleisch- und fischlosen Kreationen würden auch bei Nicht-Vegetarier/innen gut ankommen.

Zurzeit bietet das junge Team abends zwei Fünf-Gang-Menüs an. Das eine enthält zum Beispiel Kaisergranat, Jakobsmuscheln, geschmortes Geflügel und Lammrücken. Das andere ist komplett vegetarisch. Nach einem pikanten Ratatouille auf Kartoffelstampf mit Kartoffelstroh als „Gruß aus der Küche“ überzeugt uns auch der erste Gang, Gemüsegalette, Kräuterbéchamel, Tomatenrelish und frittierter Sellerie. Das schön arrangierte Gericht ist bunt und mit seinen unterschiedlichen Texturen (cremig, zart, luftig, knackig) sehr abwechslungsreich. Der aufmerksame und fachkundige Servicechef Yannick Wendels kümmert sich um die Weinbegleitung, zum Auftakt serviert er einen Gentil von Hugel aus dem elsässischen Riquewihr, eine fruchtige Cuvée aus sechs verschiedenen Trauben.

Intensiv und harmonisch präsentiert sich der zweite Gang: Kartoffeltasche (Poche de pommes de terre) mit einer cremigen Pilzhollandaise und knackigem, geröstetem Lauch – eine Klasse-Kombination. Der Aurel von Inga Schmitt (Saar), eine feinherbe Cuvée aus Weißburgunder und Auxerrois, passt hervorragend dazu. Auch bei den beiden nächsten Gängen beweist die Küche, dass sie mit guten Produkten, Einfallsreichtum und handwerklichem Geschick zu Werke geht. Zum einen beim Offenen Gemüseravioli von Blumenkohl und Saitlingen mit Kräuterschaum und einem veganen Jus. Letzterer kommt erstaunlich kräftig und aromatisch daher. Zum anderen bei der Kombination aus grünem Spargel im Filoteig, Orangensorbet und Rumrosinen. Ein absoluter Hit ist das Dessert: Pochierte Erdnusscrème, Erdbeeren, Vanilleeis und Gebäck – eine köstliche Kreation. Das vegetarische Menü gibt es in fünf Gängen zu 76 Euro, vier Gänge kosten 66, drei Gänge 56 Euro.

Mittags offeriert das Restaurant Handelshof wöchentlich wechselnde Businessmenüs in drei Gängen sowie eine Auswahl an A-la-carte-Gerichten. Sehr gut gefällt uns die Weinauswahl mit vielen offenen Weinen.