Handball-Saarlandliga der Damen : Erste Niederlage für Saarbrücker Handballerinnen

Saarbrücken Gäste aus der Pfalz bringen den Handballerinnen der HSG TVA/ATSV die erste Niederlage in dieser Spielzeit bei.

(cor) Der SV Zweibrücken II ist das Maß aller Dinge in der Handball-Saarlandliga der Damen. Das Team aus der Westpfalz ließ auch am Samstag im Spitzenspiel bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken nichts anbrennen. Beim 27:20 (13:8) feierten die Gäste den neunten Sieg im neunten Spiel. Für die Saarbrückerinnen war es die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit.

Ina Schätzel hatte die Saarbrückerinnen nach zwei Minuten in Front gebracht, doch ihr 1:0 sollte die letzte Führung der Saarländerinnen sein. Zweibrücken zog davon, lag zwischenzeitlich mit drei Treffern vorn. Doch die HSG wehrte sich. Beim 8:8 von Susanne Deutschen (23.) schien die Partie wieder offen. Schien – denn Zweibrücken zog das Tempo an, entschied das Spiel in den sechs Minuten vor und den ersten zehn nach der Pause. Von 9:8 bauten die Gäste den Vorsprung in dieser Zeit auf 19:11 aus. Die Zweibrückerin Katharina Koch hatte mit zwölf Toren entscheidenden Anteil am Erfolg ihrer Mannschaft. Beste Schützin im Team von HSG-Trainer Heinz Guthörl war Jana Maximi, die sechsmal traf.