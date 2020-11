Handball im Saarland : Ab jetzt gibt es nur noch Endspiele

Trainer Andreas Birk (schwarze Kleidung) gibt seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den SV Zweibrücken II Anweisungen. Die HSG TVA /ATSV Saarbrücken gewann die Partie in der Rastbachtalhalle mit 25:24. Das Spiel war eins von nur zwei Saisonspielen – dann kam das erneute Verbot des Amateursports wegen der Corona-Pandemie. Jetzt muss Birk seinen Spielern den neuen Modus erklären, mit dem die Runde in der Saarlandliga ab Januar weitergespielt werden soll. Foto: Klos Horst/Horst Klos (Klosfoto)

Regionalverband Vor dem 10. Januar wird im Saarland kein Handball gespielt. Das hat der Verband entschieden. In allen Spielklassen der Aktiven wird es dann nur eine einfache Runde ohne Rückspiele geben. Bereits ausgetragene Partien werden gewertet.

Der wahrscheinlich wichtigste Beschluss, auf den sich die TK am Freitag einigte: Bis zum 10. Januar wird die Saison der Aktiven unterbrochen, und der Saisonstart in den Jugend-Ligen wird auf dieses Datum verschoben (wir berichteten). Zudem legte die Kommission fest, dass in allen Aktiven-Spielklassen nur eine einfache Hinrunde gespielt wird. Bereits ausgetragene Spiele werden gewertet.

Hauptaufgaben der TK sind alle Entscheidungen, die den Spielbetrieb betreffen und dessen Durchführung gewährleisten. So legt die Technische Kommission beispielsweise die Durchführungsbestimmungen für eine Saison fest, in denen unter anderem die Auf- und Abstiegsregelungen in den Ligen oder die Bestimmungen für die Pokalwettbewerbe festgehalten sind.

„Es steht noch nicht fest, ob wir im Januar wieder anfangen können zu spielen. Wenn du es beim alten System belässt, musst du in den Gruppen eine Hin- und Rückrunde spielen und im März oder April noch einmal mischen. So kann es zu maßgeblichen zeitlichen Problemen kommen“, begründet Lukas Huwig, HVS-Vizepräsident Spieltechnik, die Entscheidung, die die Vereine nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Saison nun erneut vor Herausforderungen stellt.

„Wenn du jeden Gegner nur einmal hast, stellt sich zuallererst die Frage, welchen habe ich zu Hause und welchen auswärts? Durch diese Zusammenlegung kannst du, je nachdem wie die Konstellationen ausfallen, einen leichten Vor- oder Nachteil haben. Außerdem muss ich mich jetzt wirklich auf alle Mannschaften vorbereiten“, sagt Andreas Birk, Trainer des Saarlandligisten HSG ATSV/TVA Saarbrücken. Nach der „alten“ Regelung wären drei oder vier Mannschaften als potenzielle Gegner automatisch weggefallen, je nachdem, auf welchem Tabellenplatz die eigene Mannschaft innerhalb der Gruppe abgeschlossen hätte. Birk meint weiter: „Dann stellt sich die Frage mit den zweiten Mannschaften und den Spielern aus der ersten. Sind sie festgespielt, oder sind alle wieder frei?“ Er ergänzt: „Für mich ist die Entscheidung in Ordnung. Es muss nur in die Köpfe der Spieler, dass es ab jetzt nur noch Endspiele gibt.“

„Die Spielpläne werden nach dem Zufallsprinzip generiert. Ich denke, in allen Klassen haben die Mannschaften ein gewisses Niveau, sodass sich das unterm Strich die Waage halten wird“, beschwichtigt Huwig. Er sagt allerdings auch, dass es zu manchen Fragen noch keine finale Entscheidung gebe. Das betreffe unter anderem die Auf- und Abstiegsregelung am Ende der Saison und die von Birk angesprochene „Festspielregelung“.

Die dreht sich um die Frage, inwiefern Spieler aus einer höherklassigen Mannschaft in der Saarlandliga eingesetzt werden dürfen. Grundsätzlich sind sie nach zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen in einer höherklassigen Mannschaft in dieser festgespielt. Erst nach einer Frist sind sie in der tieferen Liga in der Reservemannschaft wieder einsatzberechtigt. Diese Frist wäre durch die nun stattfindende Zwangspause automatisch verstrichen. Huwig sagt: „Wir haben Mitte oder Ende November noch einmal eine TK-Sitzung. In dieser diskutieren und erlassen wir die konkreten Durchführungsbestimmungen.“ Auch die Spielpläne sollen rasch veröffentlicht werden.