Handball Ein Abstieg von der Oberliga in die Oberliga

Zur sportlichen Krise kam eine Personal-Misere: Die Handballerinnen der HF Köllertal, die mit vier Zählern als Tabellenvorletzter in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ebenso abgeschlagen sind wie Schlusslicht TV Wörth (zwei Punkte), haben am vergangenen Samstag für die Partie bei den SF Budenheim nicht genügend Spielerinnen zusammenbekommen. Sie konnten nicht antreten, die Punkte gingen kampflos an den Tabellendritten.