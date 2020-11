Karate : Saarbrücker Student wird online deutscher Meister

Hamo Hamsoro sicherte sich den Titel im Kumite. Foto: Jean-Claude Brummer

Saarbrücken Bei den deutschen Hochschul-Meisterschaften im Karate hat Hamo Hamsoro den Titel im Kumite – also im Einzelkampf – gewonnen. Der 22-Jährige studiert an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW Saar) in Saarbrücken im siebten Semester Mechatronik und Sensortechnik.

Hamsoro war der einzige Teilnehmer aus dem Saarland. Er belegte bei der wegen der Corona-Pandemie als Online-Wettkampf ausgetragenen deutschen Meisterschaft zudem den fünften Platz im Kata-Wettbewerb, bei dem man gegen einen imaginären Gegner kämpft. Der 22-Jährige sicherte mit seinen Platzierungen der HTW Saar Rang zwei in der Uni-Rangliste.

Hamsoro startet in seinem Heimatverein Shotokan-Karate-Saarwellingen als Kumite-Kämpfer und beim saarländischen Kaiten-Team in der Karate-Bundesliga. „Rund vier Wochen habe ich mich auf die deutsche Hochschul-Meisterschaft vorbereitet“, berichtet der neue deutsche Meister. Er ergänzt: „Es war für mich absolutes Neuland, online einen Wettkampf zu bestreiten.“ Nachdem er im Kumite-Wettbewerb an der Reihe, wurde er online freigeschaltet. Dann hatte er 30 Sekunden Zeit, um am Schlagball eine Serie von Tritten und Schlägen anzubringen. Danach hieß es warten. In der K.o.-Runde wurden erst alle Duelle bewertet, bevor die jeweilige Sieger benannt wurde. Aufgrund dieses Prozederes zog sich die deutsche Meisterschaft über eineinhalb Wochen hin. „Das ging an die Substanz, das lange Warten bis zum nächsten Duell. Und dann 30 Sekunden alles geben. Im normalen Wettkampf gibt es eigentlich nie einen so langen Schlagabtausch“, erklärt Hamsoro.

Der HTW-Student hatte sich mit Lauf- und Fitnesstraining sowie einer Ernährungsumstellung auf seine Premiere bei einer deutschen Hochschul-Meisterschaft vorbereitet. Im Halbfinale des Kumite-Wettbewerbs besiegte er Philipp Ilias Kalogiannis von der Hochschule für Management in Düsseldorf. Hamsoro mit 3:0 Kampfrichter-Stimmen.