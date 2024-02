Leichtathletik Ein Top-Talent geht den nächsten Schritt

Erste Trainingseinheiten mit Christoph Sahner, dem saarländischen Wurf-Landestrainer, hatte er bereits vor etwa einem Jahr. Seit Oktober trainiert Hammerwerfer Timo Port nun ausschließlich unter dem gebürtigen Illinger und früheren deutschen Olympia-Teilnehmer. Um sein Talent weiter optimal zu fördern, hat sich der 17 Jahre alte Biesinger schweren Herzens dazu entschlossen, seinen bisherigen Trainer und Entdecker Jörg Zimmermann und die VT Zweibrücken zu verlassen. Port geht fortan für den SV Saar 05 Saarbrücken an den Start und absolviert seine bis zu sechs Einheiten in der Woche nur noch in Saarbrücken. Dort sieht er optimale Voraussetzungen, um seinen zuletzt sehr erfolgreichen Weg genauso fortzusetzen.