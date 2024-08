Feinschmeckerwettbewerb Kult-Brötchen an coolen Imbissen

Zum ersten Mal präsentieren Burger-Bräter ihre Kreationen bei einem Festival an der Congresshalle. Passanten halten vor den Imbisswagen, neudeutsch Foodtrucks, inne und bewundern die Ideenvielfalt der Anbieter. Saarbrücken ist die siebte Station auf der Deutschlandtournee der Burger-Köche. In Berlin, Hamburg und Düsseldorf waren die Foodtrucks bereits. In München soll das große Finale der Tour sein. Bis zum 11. August können die Besucher montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags jeweils von 12 bis 22 Uhr die Saarbrücker Burger-Show besuchen.