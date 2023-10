Nach Hamas-Großangriff Bundeskanzler Scholz plant Reise nach Israel

Scholz hatte sich nach dem Angriff klar an die Seite von Israel gestellt und dem jüdischen Staat die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. Nun werde er persönlich vor Ort reisen. Der Bundeskanzler nimmt an diesem Montag an einem Westbalkan-Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana teil, heißt es weiter. Den anschließenden Besuch in Israel bestätigte die Bundesregierung zunächst nicht.