Energiekrise im Saarland Hallenbäder in Saarbrücken heben die Wassertemperaturen wieder an

Update vom 16. April 2023: Der Frühling hält im Saarland Einzug und damit entspannt sich die Energiekrise. Das macht sich ab Sonntag, 16. April, auch in den saarländischen Bädern bemerkbar. Vergangenes Jahr haben noch viele Schwimmbäder im Saarland die Temperaturen im Wasser reduziert, um Energie zu sparen. Nur in den Kleinkinderbecken waren die Temperaturen höher. Jetzt sind die Temperaturen in allen drei Bädern in Saarbrücken wieder auf genau 28 Grad Celsius zurückgekehrt. Auch andere Schwimmbäder, wie zum Beispiel in Wadgassen und Neunkirchen, haben ihre Temperaturen wieder angehoben.