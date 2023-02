Warten auf neuen Heizkessel : Hallenbad Dudweiler weiter geschlossen

Dudweiler Ein defekter Heizkessel führte zur Schließung des Dudweiler Hallenbades. Ob das Bad wieder öffnet, bevor Mitte Mai die Freibadsaison startet, ist fraglich.

„Für die Hallenbadsaison im Herbst wird dieser neue Kessel verfügbar sein. Ob wir aber“, so Scharenberg-Fischer, „das Hallenbad Dudweiler vor Beginn der Freibadsaison am 15. Mai bereits wieder öffnen können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der schnellstmöglichen Lösung.“