Reparatur und Erneuerung Hallenbad Dudweiler öffnet wohl wieder Ende März

Das wegen eines Wasserschadens seit dem 27. Januar geschlossene Hallenbad Dudweiler ist voraussichtlich ab Ende März wieder offen. Das teilt die Bädergesellschaft der Stadtwerke Saarbrücken mit und weist auf weitere Arbeiten hin, die jetzt im Hallenbad anstehen. Demnach geht es nicht nur darum, den Schaden zu beseitigen, sondern die Betriebssicherheit auch an anderen Stellen im Bad zu erhöhen. So ziehen die Fachleute die jährlich anstehende Revision vor, zu der Arbeiten in den Duschen und der Austausch beschädigter Fliesen gehören.