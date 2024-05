Volleyball TV Holz, TV Walpershofen und TV Brebach kämpfen um Finale

An diesem Wochenende finden im Volleyball-Saarlandpokal die Viertelfinal- und Halbfinal-Spiele statt. Die Männer treten in zwei Gruppen an. An diesem Samstag, 4. Mai, spielt die Gruppe A in der Sporthalle Brebach. Um 14 Uhr trifft im Viertelfinale Gastgeber TV Brebach, der aus der Oberliga abgestiegen ist, auf den Oberligisten TV Bliesen. Danach spielt der TV Saarwellingen, der ebenfalls aus der Oberliga abgestiegen ist, gegen den Oberliga-Vizemeister VSG Saarlouis. Die Gewinner spielen anschließend im Halbfinale um den Einzug in das Saarlandpokal-Endspiel.