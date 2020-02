Saarbrücken Seine Seilbahn-Idee verschaffte dem früheren Saarbrücker Oberbürgermeister Hajo Hoffmann eine Einladung beim Ältestenrat der SZ. Der Gast präsentierte Ideen, die weit darüber hinausgehen.

Es ging um Saarbrückens Verkehrszukunft. In einer der markantesten Szenen umgab der Ältestenrat den Gast. Er erläuterte dem Gremium auf einer Landkarte seine Ideen vom Nahverkehr der Zukunft. Die Seilbahn, letztlich der Anlass, den ehemaligen Saarbrücker Oberbürgermeister einzuladen, ist nur ein Teil des Verkehrs von morgen. Jedenfalls wenn die Ideen wahr werden. Dann, so steht für den Gast fest, wäre diese Kombination aus bewährten und neuen Nahverkehrsmitteln umweltgerecht und attraktiv genug, das Auto rechtzeitig vor der Stadt stehen zu lassen. Oder gar nicht erst einzusteigen.

Zu tun ist viel. Erst recht im Saarland mit der bundesweit höchsten Pkw-Dichte. In einer Stadt, die täglich 60 000 bis 80 000 Auto-Pendler zu verkraften hat. Und die für Kunden bequem erreichbar sein muss. Für Hoffmann steht fest: Diese Zwänge, kombiniert mit den begrenzten Möglichkeiten des bisherigen öffentlichen Nahverkehrs, verlangen neue, große Antworten. Nicht nur das Drehen an Stellschräubchen wie einfacheren Automaten oder der Zahl der Bus- und Saarbahnfahrten. „Es bringt ja nichts, wenn die Leute nur einmal im Monat umsteigen auf den ÖPNV.“

Für Hoffmann heißt das, Systeme wie die Saarbahn auszubauen sowie sie an den richtigen Stellen zu ergänzen. Am Landwehrplatz mit einer Seilbahn, wo es zum Winterberg und weiter zur Folsterhöhe und ins Industriegebiet Süd geht. Und mit einer weiteren Seilbahn am Hauptbahnhof zum Uni-Campus. Die Kabinen wären geräumig, böten wie die Modelle, die bei der Bundesgartenschau in Koblenz im Einsatz waren, 20 bis 30 Fahrgästen Platz.