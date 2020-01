Saarbrücken/Duisburg Der von Medien zum „Robin Hood der Kleinanleger“ gekürte Privatermittler sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Zum Prozessauftakt in eigener Sache am Dienstag war der von überregionalen Medien lange Zeit als „Robin Hood der Kleinanleger“ gefeierte Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber nicht vor der Wirtschaftsstrafkammer des Saarbrücker Landgerichts erschienen. Die Vorsitzende Richterin nahm zu Protokoll, dass der Angeklagte unentschuldigt fehlte. Nach Angaben seines Verteidigers hielt sich sein Mandant in Nordrhein-Westfalen in einer Klinik wegen der Operation eines Nabelbruchs auf. Die Staatsanwaltschaft beantragte prompt einen Haftbefehl, den die Kammer umgehend erließ. Zum nächsten Prozesstermin am kommenden Mittwoch, 15. Januar, wird Fuchsgruber aller Voraussicht nach aus dem Saarbrücker Hochsicherheitsgefängnis „Lerchesflur“ vorgeführt. Der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr wurde ihm am Donnerstagnachmittag vor dem Landgericht verkündet. Es wurde, so teilte das Gericht auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, Untersuchungshaft angeordnet. Die Richter gehen offenbar davon aus, dass Fuchsgruber sich dem Verfahren entziehen wollte. Bereits im April letzten Jahres war der Prozessauftakt geplatzt weil er damals nach ärztlicher Einschätzung nicht verhandlungsfähig war.