Bewerbung noch bis Freitag möglich Grenzüberschreitender Hackathon: Tüftler aus vier Städten stellen sich in Dienst der Gesundheit

Wie können sich Patienten und Besucher in einem großen Krankenhaus besser zurecht finden, wie kann die Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz optimiert werden oder wie verbessert man die grenzüberschreitende Kommunikation in der Nothilfe: Diese Fragestellungen und noch weitere stehen im Mittelpunkt des „Health Hackathon“, der am 1. und 2. Dezember vom Städtenetzwerk Quattropole veranstaltet wird.