Saarbrücken Die Landeselternvertretung hat über 7000 Eltern von Gymnasiasten im Saarland zu schulischen Themen befragt.

Die Landeselternvertretung Gymnasien (LEV) hat über einen Zeitraum von zwei Monaten Eltern von saarländischen Gymnasiasten zu verschiedenen Bereichen des schulischen Lebens befragt. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag vorgestellt. 7295 Eltern haben teilgenommen – „ein großer Erfolg und mehr als zufriedenstellend“, sagte LEV-Vorsitzende Katja Oltmanns. Bei 14 500 ausgegeben Fragebögen liegt der Rücklauf also bei rund 50 Prozent. Auch dass Eltern von 28 der in Frage kommenden 37 Gymnasien im Saarland teilgenommen haben, mache die Umfrage „durchaus repräsentativ“, ergänzte LEV-Vorsitzender Patric Cordier. Mit der Umfrage wollte die LEV herausfinden, welche Erwartungen die Eltern an die Vertretung haben und welche Forderungen an die Politik gestellt werden sollten.

Neben der G8/G9-Diskussion stand auch die Organisationsform zur Debatte. Fast 85 Prozent der Eltern gaben an, die freiwillige Ganztagsschule der gebundenen Ganztagsschule vorzuziehen. „Die Eltern wollen die Wahl haben, was sie und ihre Kinder nachmittags tun. Und das gibt eine gebundene Ganztagsschule nicht her“, sagte Oltmanns. Ein anwesender Oberstufendirektor merkte aber an, dass viele Gymnasien Interesse hätten, einen gebunden Ganztag anzubieten. „Aber die Schulen sind voll. Gebundener Ganztag braucht Platz, und baulich ist das nicht gegeben.“ Derzeit gibt es im Saarland laut SPD-geführtem Bildungsministerium an drei Gymnasien Ganztagsklassen. „Ein Antrag auf Umwandlung eines Gymnasiums in eine vollgebundene Ganztagschule wurde bislang nicht gestellt“, teilt Ministeriumssprecherin Marija Herceg mit. Allerdings befürworte das Ministerium aufgrund guter Erfahrungen „sowohl in einzelnen Klassen an Gymnasien und insbesondere an den mittlerweile 13 gebundenen Ganztagsgemeinschaftsschulen die Einrichtung weiterer Ganztagsschulen“.