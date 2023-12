Traditions-Wirtshaus "Gut, sauber, fair": Restaurant aus Saarbrücken landet in Genussführer (mit Fotos)

Seit genau zehn Jahren ist der Slow Food Genussführer mit Empfehlungen für Restaurants und Gasthäuser in Deutschland auf dem Markt. Aufgenommen werden nur Betriebe, die die Prinzipien von Slow Food umsetzen: „gut, sauber, fair.“ Die Geschichte des Wirtshauses Unter der Linde in Saarbrücken-St. Arnual geht bis ins Jahr 1933 zurück, also 90 Jahre. Jetzt sind die beiden zusammengekommen: Das Traditionshaus am St. Arnualer Markt ist das zehnte Restaurant aus dem Saarland in dem Genussführer. Der Leiter von Slow Food Saarland, Holger Gettmann, und Vorstandsmitglied Roland Kästner überreichten jetzt die Urkunde an Inhaber Sebastian Becker und Chefkoch Cyrille Faivre.