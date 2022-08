Reaktionen von Landwirten an der Oberen Saar und dem Gartenbauverein auf den trockenen und heißen Sommer : „Die Tomaten sind der große Gewinner des heißen und trockenen Sommers“

Bei den Landwirten, wie hier auf dem Gut Hartungshof in Bliesransbach, war die Ernte des früh gesäten Getreides sehr gut. Die Ernte von Futter-Grün und Mais dagegen war schlecht. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Gut für Tomaten und Feigen, schlecht für Bienen und das Viehfutter: Wie Landwirte an der Oberen Saar die Folgen des heißen und trockenen Sommers beurteilen.

Es gab viel Mangold und Salat. Auch die Ernte von verschiedenen Kohlsorten ist sehr ordentlich. Der Blickfang im großen Gemüsegarten von Jutta Peter in Rilchingen-Hanweiler sind aber eindeutig die Tomaten. Das kräftige Rot der vielen Tomaten fällt einem sofort ins Auge. „Die Tomaten sind der große Gewinner des heißen und trockenen Sommers. Wir hatten fast schon eine Tomatenschwemme“, sagt Jutta Peter. Andere Pflanzen hingegen sind verkümmert. Blühende Blumen gab es in diesem Jahr so gut wie keine. „Wir haben das Gemüse gegossen und deshalb gab es hier und da auch gute Ernten. Wasser für Rasen und Blumen wollten wir keins verschwenden. Das wäre in der heutigen Zeit mit Wasserknappheiten unverantwortlich“, sagt die Vorsitzende des Bezirksverbandes Saarbrücken der Obst- und Gartenbauvereine.

Durch die vielen trockenen Sommer in den vergangenen Jahren hat sie ihre Anbauvielfalt erweitert und teilweise auf mediterran umgestellt. Sie hat Zitronen- und Oliven-Bäume in ihrem Garten. Und im Vorgarten steht der zweite Gewinner des Hitzesommers. Der Feigenbaum hängt voll mit Feigen. „Das scheint eine Rekordernte zu werden. Feigen werden nicht alle auf einmal reif, sondern nacheinander. Das ist der Vorteil. Der Feigenbaum hat zwar auch zu wenig Wasser abbekommen, doch der verträgt das wesentlich besser als andere Bäume“, so Jutta Peter weiter.

Bei den Landwirten an der Oberen Saar ist die Reaktion auf das heiße und trockene Wetter zwiespältig. „Der früh gesäte Weizen war gut, und alles was an den Nordhängen wuchs, war ebenfalls gut. In den nächsten Wochen werden noch Hanf und Sonnenblumen geerntet. Die Ernte wird auch gut“, sagt Wolfgang Kessler vom Gut Hartungshof in Bliesransbach. Auch er hat schon auf die trockenen Sommer reagiert und hat vermehrt Sonnenblumen in seinem Anbauprogramm. „Ich finde diese sehr trockenen Sommer weniger schlimm als die extrem nassen wie im vergangenen Jahr. Da konnten wir mit den Maschinen nicht auf die Felder, da alles stecken geblieben ist“, so Wolfgang Kessler.

Karsten Schmeer vom Hof in den Birken in Bischmisheim braucht für seine Milchkühe und Pferde Futter. Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. „Normalerweise machen wir auf den Wiesen zwei bis drei Grünschnitte pro Jahr. In diesem Jahr war es nur einer, und danach ist aufgrund der Trockenheit nichts mehr gewachsen“, so Karsten Schmeer. Beim Futtermais sei es ähnlich dramatisch. „Der Mais wird nächste Woche geerntet. Pflanzen, die normalerweise drei Meter hoch sind, sind in diesem Jahr 1,80 Meter hoch. Die Maiskolben sind viel kleiner und wir rechnen mit Ertragseinbußen von 50 Prozent“, sagt der Bischmisheimer Landwirt weiter.

Gute Stimmung herrscht bei den Imkern. „Die Frühtracht und die Sommertracht waren sehr gut. Wir sind mit der Honigernte zufrieden“, sagt Stephan Großpletsch, der Vorsitzende des Imker-Kreisverbandes Saarbrücken. Auch die lange und immer noch anhaltende Trockenheit scheint den Bienen nichts auszumachen. „Die Bienen kennen die Stellen, an denen sie an Wasser kommen. Wir haben auch schon Anrufe aus der Bevölkerung bekommen, da sich Bienenschwärme an Swimmingpools in Gärten kurzzeitig niedergelassen haben“, so Stephan Großpletsch. Dennoch könnte gerade der heiße und trockene Spätsommer auch für die Bienen Folgen haben. „Da aktuell kaum etwas blüht, finden die Bienen kaum Nahrung für die Aufzucht. Welche Folgen das hat, sehen wir aber erst im kommenden Frühjahr“, so der Imker-Kreisvorsitzende.