So leben Senioren sicher Er sieht sich als Ansprechpartner auf Augenhöhe

Am besten wirke aber immer noch die soziale Kontrolle. „Ein wachsamer Nachbar, der bei ungewöhnlichen Vorfällen die Polizei informiert, leistet durchaus einen großen Beitrag zum Thema Sicherheit in einem Wohnviertel“, meint Feneis, der vier bis fünf Stunden in der Woche für seine ehrenamtliche Tätigkeit investiert. Neben den Fachvorträgen für Gruppen bieten Feneis und Kollegen auch individuelle Beratungsgespräche an oder vermitteln Kontakte zu den Fachberatern der Polizei. In seine Vorträge hat der 79-Jährige auch aktuelle Fernsehbeiträge eingebaut. Auch wenn sich verschiedene Sender anfänglich gegen eine kostenfreie Nutzung gesträubt hätten. Feneis blieb in Sinne der Sache hartnäckig, darf nun auch mit Bewegtbild Aufklärung betreiben. Die Aufgaben der Berater umfassen aber auch Hinweise für den Alltag, zur Sicherheit im Straßenverkehr, im Haushalt (beispielsweise der Vermeidung von Stolperstellen), zum Verhalten am Kassenautomaten oder der Installation von Rauchmeldern oder Notrufanlagen.