Was ist Gürtelrose?

Die Gürtelrose, auch als Herpes Zoster bezeichnet, ist eine Infektionskrankheit. Auf der Haut bilden sich Bläschen, die wie ein Band/Gürtel meist am Oberkörper verlaufen. Die Krankheit wird durch das gleiche Virus verursacht wie Windpocken. Nach einer Windpocken-Erkrankung verbleiben die Varizella-Zoster-Viren (VZV) in bestimmten Nervenzellen im Körper. Sie ruhen so lange, bis ihnen das Immunsystem eine Chance gewährt, sich wieder zu vermehren. In den meisten Fällen ist eine Gürtelrose sehr langwierig und geht mit starken Schmerzen einher. Betroffen sind vor allem Menschen ab 50 Jahren.