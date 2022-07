Ehrung des ehemaligen Schwimmmeisters : Günter-Walter-Platz in Friedrichsthal eingeweiht

Der Vorplatz des Freibades in Friedrichsthal heißt nun nach dem verstorbenen Schwimmeister Günter Walter. Bei der Einweihung des neuen Platznamens waren am Samstag zahlreiche Bürger sowie Bürgermeister Christian Jung (hält den Pfosten des Platzschildes) zugegen. Foto: Dieter Steinmann

Friedrichsthal Er hat sich unermüdlich für den Erhalt der Friedrichsthaler Bäder eingesetzt – und wurde nun posthum gewürdigt: Der Parkplatz vor dem Freibad trägt nun den Namen des Friedrichsthaler Schwimmeisters Günter Walter.

Unter hoher Beteiligung ehemaliger Weggefährter aus dem Schwimmverein Friedrichsthal, der Freiwilligen Feuerwehr und Friedrichsthaler Bürgern wurde am Samstagmittag Günter Walter posthum für seinen unermüdlichen Einsatz um den Erhalt der Friedrichsthaler Bäder geehrt. Der Parkplatz vor dem Freibad trägt nun offiziell den Namen des im August 2021 verstorbenen Günter Walter, der sich „wie kein Zweiter für den Erhalt der Bäder in Friedrichsthal eingesetzt und damit vielen Bürgern, vor allem auch Kindern, ermöglicht hat, Schwimmen zu lernen“, wie Bürgermeister Christian Jung in seiner Rede betonte.

Jung zeichnete in seiner Rede den persönlichen und sportlichen Lebensweg Günter Walters nach, der in den 1950er- und 1960er-Jahren selbst ein erfolgreicher Schwimmer und insbesondere ein hervorragender Kunstspringer gewesen war. So hatte Günter Walter eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im australischen Melbourne 1956 nur deswegen verpasst, weil das saarländische Team seinerzeit in der Bundesrepublik aufgegangen war. Walter blieb dem Schwimmsport jedoch treu und startete fortan eine Karriere als Schwimmmeister und Wiederbegründer des Schwimmverein Friedrichsthal 1937 e.V., den er über 40 Jahre lang als Vorsitzender führte.

Als es zu Beginn der 1990er Jahre um die Finanzierung der städtischen Bäder immer enger wurde und viele Gemeinden ihre Frei- und Hallenbäder aufgaben, war Günter Walter „ein Mann der ersten Stunde“ im Förderverein der Bäder und maßgeblich beteiligt an der Gründung der Bürgerinitiative „Rettet das Freibad Friedrichsthal“. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen von Frei- und Hallenbad leistete er fortan durch sein Engagement und durch seine fundierten Fachkenntnisse einen unschätzbar wertvollen Beitrag zur Neugestaltung der Friedrichsthaler Bäder.

Dabei blieb Günter Walter als Mensch immer bescheiden und bodenständig, selbst als ihm 2014 von der damaligen Innenministerin Monika Bachmann das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen wurde. „Wasser war das eine Element, das Günter Walters Leben prägte“, so Bürgermeister Christian Jung „Feuer das andere.“ Denn Walter war auch viele Jahre der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsthal verbunden. Entsprechend waren am Samstagnachmittag etliche ehemalige Kollegen der Feuerwehr in angemessener Uniform vor Ort, um der Enthüllung des neuen Straßenschildes beizuwohnen und ihres Kameraden Günter Walter zu gedenken.