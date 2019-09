Porträt : Saarbrücker Professor mit Zahlen im Blut

Saarbrücken Günter Schmidt-Gönner lehrt Bauingenieurwesen und hat die Statik von Gebäuden und Kunstwerken berechnet.

Der 70-Jährige ist großer Fan von Zahlen und Rechenarten. In seinem Büro in Saarbrücken stehen etwa 60 Rechenmaschinen in Regalen. 100 Rechenschieber, von ganz klein bis ganz groß, kommen noch hinzu. Günter Schmidt-Gönner kennt von allen Stücken die Geschichte. „Mit dem Abakus hat alles angefangen. Auf chinesischen Märkten wird heute noch damit gerechnet. Im Mittelalter hat die Kirche den Abakus für Teufelszeug erklärt und in ganz Europa verboten“, sagt der geborene Hesse und hält dabei einen Abakus in der Hand.

Günter Schmidt-Gönner war und ist der Meister der Zahlen in Saarbrücken. Vor allem wenn es um Statik geht. Viele Bauwerke und Skulpturen in der Welt tragen seine Handschrift. Er hat einen Bogen in Paris berechnet, die Karl-Marx-Skulptur in Trier oder den neuen Turm der Saarbrücker Schlosskirche. „Zahlen sind eben mein Ding. Das war schon immer so. Mir macht das alles großen Spaß“, sagt der Professor, der heute noch einmal pro Woche eine Vorlesung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken hält.