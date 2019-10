Saarbrücken Günter Rausch vom LAZ Saarbrücken war Leichtathletik-Spätzünder – ist aber derzeit erstaunlich erfolgreich.

Was die Leichtathletik angeht, ist Günter Rausch ein Spätzünder, der zunächst nur „nach Lust und Laune“ trainierte und bei Wettkämpfen antrat. „Früher habe ich Fußball gespielt, auch in höheren Klassen“, berichtet er. Zur Leichtathletik ist der Vater von drei Kindern vor zehn Jahren über seine Tochter Anna gekommen. „Die habe ich als Achtjährige zweimal die Woche von Schafbrücke aus ins Training gefahren. Aus der Seniorengruppe heraus wurde ich dann angesprochen und habe bei einem anderen Vater, der Tempoläufe für 400 Meter machte, mittrainiert“, erinnert er sich. Wegen eines Bandscheibenvorfalls folgte aber schnell wieder eine Pause und bis 2014 war er nur sporadisch aktiv. „100 und 200 Meter habe ich erst gemacht, als ich bereit war regelmäßiger zu trainieren. Mein Vereinskollege Jürgen Klein hat immer gesagt, wir brauchen dich für die Staffel.“ Jürgen Klein sieht sich zwar nicht als Trainer von Rausch, hat ihn aber mit Trainingsplänen durch die EM-Vorbereitung begleitet. Gemeinsam holten sie in der 4x200-Meter-Staffel 2016 bei der Hallen-DM in Erfurt die Bronzemedaille.

Bei der Senioren-EM in Venedig waren zwei weitere Athleten des LAZ Saarbrücken am Start. Jürgen Klein (M 70) belegte im Weitsprung mit 3,74 Metern Rang neun. Im Vorlauf über 100 Meter reichte seine Zeit von 16,21 Sekunden für Platz 20. Ulrich Geuther (M 65) wurde Elfter im Kugelstoßen (10,98 m) und Fünfzehnter im Diskuswurf (35,75 m).

„Letztes Jahr habe ich entschieden es 2019 auch im Einzel bei den Deutschen zu versuchen und war auch bereit für einen EM-Start“, erzählt Günter Rausch und fügt an: „Ende Mai bekam ich dann aber bei einer Tibetreise eine Höhenerkrankung, an der ich schon zu knabbern hatte.“ Bei der Senioren-DM in Leinefelde-Worbis kam er so in 71,25 Sekunden über 400 Meter auf Rang sechs, eine Woche später schaffte er schon wieder 69,66 Sekunden. „Erst danach habe ich mich für den EM-Start in Venedig entschieden.“