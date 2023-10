Saarbrücken Helikopter auf Güdinger Dach zieht um – mithilfe eines Krans

Wer auf der A620 in Richtung Homburg unterwegs ist, konnte nach der Abfahrt Güdingen auf der rechten Seite einen grün-weißen Hubschrauber sehen, der auf dem Dach einer Firma stand. Seit dem Wochenende ist er weg. Denn der Hubschrauber wurde auf das Dach eines neuen Firmengebäudes in derselben Straße umgesetzt, das aber tiefer liegt. So ist der Heli von der A 620 nicht mehr zu sehen.