Kinderbetreuung : Zuhause für eine Kindheit in zwei Sprachen

Brebach Der Grundstein für die deutsch-französische Kita unweit der Brebacher Wiedheckschule ist jetzt gelegt. Bis dahin waren viele Hürden zu überwinden. Nächstes Jahr sollen die ersten Kinder einziehen.

Der Grundstein für die neue städtische Kita SaarMoselle wurde am Freitag gelegt. Dabei waren Oberbürgermeister Uwe Conradt, Europaminister Peter Strobel, der Präsident des Stadtverbands Saargemünd, Roland Roth, Saargemünds Bürgermeister Marc Zingraff sowie Gilbert Schuh, der Präsidenten des Eurodistricts SaarMoselle. Die Kindertagesstätte entsteht nördlich der Wiedheckschule in Brebach und wird sieben Gruppen beherbergen, eine davon für Kinder aus Saargemünd. Außerdem ist Platz für 33 Krippenkinder unter drei Jahren. „Die Kindertagesstätte ist ein Meilenstein, und die Zweisprachigkeit in der Kindheit wird somit Realität“, erklärte Gilbert Schuh bei der Grundsteinlegung. Auch Oberbürgermeister Uwe Conradt freute sich über den Baubeginn. „Es gab viele Hürden zu nehmen, aber wir hoffen, dass bald noch mehr solcher Projekte ins Leben gerufen werden können“, sagte Conradt. „Das Projekt ist ein Marker für die gelebte Partnerschaft, in der es nicht nur um Verträge, sondern um das Zusammenleben geht“, sagte Bildungsstaatssekretär Jan Benedyczuk.