Unter den besten Schulen Deutschlands : Grundschule Scheidt nominiert für den Deutschen Schulpreis – was sie so einzigartig macht

Im „Reflexionskreis“ berichten diese Zweitklässler aus der Wombat-Klasse der Grundschule Scheidt, was gut lief beim Lernen und wo es schwierig war. Rechts: Schulleiterin Jessica Krebs. Links: Lehrerin Lisa Mittelbach. Foto: Iris Maria Maurer

Scheidt Mit ihrem innovativen Lernkonzept hat sich die Gebundene Ganztagsgrundschule Scheidt für den Deutschen Schulpreis beworben – und es in die Endrunde geschafft. Am Mittwoch (28. September) fährt eine Schuldelegation nach Berlin zur Preisverleihung mit dem Bundeskanzler. Wir stellen vor, was die Schule so einzigartig macht.