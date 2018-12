später lesen Gute Tat Grundschule spendet 6150 Euro FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Die Kinder der Grundschule Hohe Wacht haben am Freitag in der Christkönigkirche 6150 Euro an die Saarbrücker Tafel, die Völklinger Lebenshilfe und an ein Schulprojekt „Farm of Hope“ in Ghana übergeben.