Schüler auf Spendenlauf : 15 600 Euro für die Ukraine

Gersweiler Bei einem Spendenlauf haben Jungen und Mädchen der Grundschule Aschbach in Gersweiler Geld für die Ukraine gesammelt. Der Verein „Ukraine-Saarland-Berlin“ erhielt nun einen Scheck über 15 600 Euro.

Die Kinder der Grundschule Aschbach in Gersweiler haben bei einem Spendenlauf für die Ukraine Anfang April 15 600 Euro gesammelt. Der Scheck wurde am Montag Vertretern des Verein „Ukraine-Saarland-Berlin“ übergeben. „Wir sind sehr stolz, dass unsere kleine Schule so einen großen Betrag gesammelt hat, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Mit dem gesammelten Geld kann ein ganzer Lkw voll mit Essen in die Ukraine geschickt und an die Menschen verteilt werden, die es brauchen“, erklärte Schulleiterin Christine Quirin. Die Kinder, die an dem Spendenlauf mitgemacht haben, bekamen im Voraus eine Laufkarte, mit denen sie Sponsoren suchen konnten. Pro gelaufener Runde kamen so vereinbarte Beträge zusammen: „Oft haben Eltern und Familie die Kinder gesponsert, aber auch Firmen aus der Nähe haben sich beteiligt. Die Anteilnahme war überwältigend. Ich hätte nie damit gerechnet, dass so viel Geld zusammen kommt“, sagte Quirin. Die zehnjährige Leni Katharina Storck ist 16 Runden und somit 3200 Meter gelaufen: „Meine Eltern und meine Oma haben mich gesponsert“, berichtete die Viertklässlerin. Sie habe sich bemüht, möglichst viele Runden zu laufen, um Geld für die Ukraine zu sammeln: „Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, so viel Geld zu sammeln“, sagte die Schülerin. Auch Marie Ngoum ist gelaufen, um die Ukraine zu unterstützen: „Es war leicht, Sponsoren zu finden. Ich musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten“, erzählte die Neunjährige. Sie ist 2800 Meter gelaufen.