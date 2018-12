Wer Saarbrücken als lebendige Einkaufsstadt erhalten und stärken, zugleich Lärm und Abgase reduzieren wolle, müsse „den Menschen attraktivere Wege als das eigene Auto in die Innenstadt anbieten“. Bisherige vereinzelte Versuche seien weder gut vermarktet noch ausreichend gewesen. Sie regt deshalb an, im Rahmen eines Pilotprojektes die Saarbahn sowie Busse im Saarbrücker Stadtgebiet im kommenden Jahr an den Adventssamstagen kostenfrei nutzbar zu machen und dies als Saarbrücker Besonderheit offensiv zu bewerben.

„Hohe Parkgebühren, knapper Parkraum und viele Staus frustrieren die Autofahrer. Lärm und Abgase sowie zugeparkte Anwohnerparkplätze und Gehwege belasten die Passanten und Anwohner. Ein Weiter so darf es nicht mehr geben“, sagt Meyer-Gluche. Und: „Saarbrücken ist eine attraktive Einkaufsstadt für die ganze Region. Wer will, dass das so bleibt und die Innenstadt gegenüber dem Online-Handel stärken möchte, muss attraktivere Wege als das eigene Auto aufzeigen. Die Stadt muss daher für die kommende Adventszeit ein tragfähiges Weihnachtsverkehrkonzept erarbeiten. Im Vordergrund muss die intermodale Verknüpfung von Auto, ÖPNV und Fahrrad stehen.“