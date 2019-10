Regionalverband : Grüne wollen mehr Geld für VHS-Dozenten

Regionalverband Fraktionschefin Sandra Steinmetz: Höhere Honorare sind wichtig, um Qualität der Volkshochschule des Regionalverbandes zu sichern.

(red) Die Grünen-Fraktion in der Regionalversammlung will höhere Honorare für Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschule (VHS) durchsetzen. Die Honorare sollten den Einkünften einer vergleichbaren Lehrkraft in tariflicher Anstellung entsprechen, für die ein Mindestlohntarifvertrag gilt.