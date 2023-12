Serie: Ideen der Fraktionen zum Haushalt 2024 der Regionalversammlung Grüne wollen kostenlose Tampon-Automaten in Schulen

Andrea Schrickel mag es bunt. In einer farbig gemusterten Strickjacke erwartet die 62-jährige Fraktionschefin der Grünen in der Regionalversammlung den SZ-Reporter in ihrem Büro im Schloss. Die anderen fünf Mitglieder der Fraktion haben an diesem späten Nachmittag andere Termine. Doch Schrickel ist Polit-Profi genug, um die Ideen der sechsköpfigen Grünen-Fraktion zum Haushalt des Regionalverbands 2024 zu erläutern.