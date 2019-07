Gesundheit : Kostenlose Verhütungsmittel vom Amt?

Kondome, aber auch die Pille oder Spirale soll das Gesundheitsamt des Regionalverbands unbürokratisch finanzieren. Das beantragen die Grünen. Foto: dpa. Foto: dpa/Oliver Berg

Regionalverband Die Grünen fordern, dass das Gesundheitsamt Frauen mit niedrigem Einkommen unter anderem die Pille oder Kondome bezahlt.

Die, die es machen sollen, wurden am Mittwoch kalt erwischt. Dass die Grünen eine kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln an Frauen mit geringem Einkommen fordern und das Gesundheitsamt des Regionalverbands das organisieren soll, erfuhr man dort durch eine SZ-Anfrage. Vorausgegangen war eine Pressemitteilung der neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Regionalversammlung, Sandra Steinmetz.

Nach Auslaufen des Modellprojekts „Biko“ von Pro Familia, das Saarbrücker Frauen mit geringem Einkommen Verhütungsmittel finanzierte, beantragt die Grünen-Fraktion, „diese Aufgabe nach dem Vorbild Berlins auf das Gesundheitsamt zu übertragen und Frauen mit geringem Einkommen einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln zu gewähren“, teilte Steinmetz mit. „Bezieherinnen von Sozialleistungen wie Bafög, Wohngeld oder Arbeitslosengeld, können sich oft keine zuverlässigen und individuell passenden Verhütungsmittel leisten“, argumentiert die Grüne. Der Regionalverband Saarbrücken müsse daher „dafür Sorge tragen, dass allen Frauen eine selbstbestimmte Familienplanung ermöglicht werde“.

„Bisher werden nur Versicherten bis 21 Jahre ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung von ihrer Krankenkasse bezahlt. Aber auch über diese Altersgrenze hinaus gibt es Menschen, die sich keine zuverlässige und individuell passende Empfängnisverhütung leisten können. Insbesondere betrifft dies Frauen, die Sozialleistungen erhalten: Studentinnen, Auszubildende oder Arbeitslose“, sagt Steinmetz.

Das Auslaufen des Modellprojekts, das vom Bundesfamilienministerium gefördert und von Pro Familia in Saarbrücken organisiet wurde, hinterlasse eine Lücke. „Wir sehen den Regionalverband in der Verantwortung, diese Lücke zügig zu schließen“, sagt Steinmetz. Die Grünen-Fraktion beantrage daher in den nun anstehenden Haushaltsberatungen für 2020, „künftig für Frauen mit geringem Einkommen ab dem 22. Lebensjahr die real anfallenden Kosten für Verhütungsmittel zu übernehmen“. Der Regionalverband könne damit einem Vorbild Berlins folgen. Steinmetz: „Was in Berlin geht, muss auch in Saarbrücken möglich sein. Mit ärztlichem Rezept und Nachweis ihrer Bedürftigkeit sollte das Gesundheitsamt jeder Frau unbürokratisch die Kosten erstatten. Eventuell kann geprüft werden, ob das Einlegen von Langzeitverhütungsmitteln wie eine Spirale oder Verhütungsstäbchen, wie in Berlin direkt vor Ort möglich ist.“ Gleichzeitig müsse es „einen kostenlosen und niedrigeschwelligen Zugang zu Kondomen geben“, denn: „Vor Krankheiten schützt nur das Kondom. Zudem ist eine hormonelle Verhütung aus gesundheitlichen Gründen nicht für alle möglich. Kupfer-Spiralen sind ebenfalls für viele Frauen keine Alternative.“

Sandra Steinmetz, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion in der Regionalversammlung Foto: Grüne. Foto: Bündnis 90/Die Grünen