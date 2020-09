Tierschutz-Förderung in Saarbrücken : Regionalverband: Grüne fordern 50 000 Euro für das Tierheim

Die Grünen in der Regionalversammlung wollen Bewegung in die zähen Verhandlungen über die Tierheim-Finanzierung bringen. Geht es nach ihnen, dann fließen erst einmal 50 000 Euro aus dem Haushalt des Regionalverbandes.

Der Regionalverband Saarbrücken soll im Haushalt 2021 für eine verlässliche Tierheimfinanzierung 50 000 Euro bereitstellen. Mit diesem Antrag will die Grünen-Fraktion in der Regionalversammlung Bewegung in die langwierigen Verhandlungen über Geld aus den Kommunen für das Bertha-Bruch-Tierheim bringen (wir berichteten mehrfach). „Mit einem finanziellen Beitrag des Regionalverbandes könnte vielleicht der gordische Knoten zerschlagen und Hängepartie beendet werden“, schreiben die Grünen in ihrer Pressemitteilung zum Antrag an Regionalverbandsdirektor Peter Gillo.