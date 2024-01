Neujahrsempfang der Grünen Grüne fordern mehr Fahrradwege und Sommerstraßen

Die Saarbrücker Grünen haben auf ihrem Neujahrsempfang dem Bund und der SPD-Landesregierung mit die Verantwortung für die hohe Steuer- und Abgabenlast der Bürger in der Landeshauptstadt angelastet. Saarbrücken werde bis 2027 ein durch Lohn- und Preissteigerungen, höhere Zinsen und immer mehr Sozialausgaben bedingtes Finanzloch von 100 Millionen Euro haben, was den Bürgern weitere Opfer abverlange, erklärten die Vorsitzenden der Grünen-Stadtratsfraktion, Claudia Schmelzer und Jeanne Dillschneider. Im Beisein ihrer grünen Bürgermeisterin und Finanzdezernentin Barbara Meyer sagte Schmelzer: „Wir sind hier nicht in Wünsch‘ Dir was. Wir müssen uns der Realität stellen: So lange Bund und Land die Kommunen weiter im Regen stehen lassen, werden wir an Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen nicht vorbeikommen.“