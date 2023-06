Schutz vor Kälte im Winter Grüne im Saarbrücker Stadtrat fordern „Saarbrücker Nester“ für Obdachlose

Zwei kleine Häuser, in denen obdachlose Menschen im Winter, sicher und vor Kälte und Witterung geschützt schlafen können. Für deren Anschaffung setzt sich die Grüne Stadtratsfraktion in Saarbrücken ein. In einem Antrag fordert Thomas Brass, sozialpolitischer Sprecher, dass die Stadt Saarbrücken zwei so genannte Tiny Houses als Pilotprojekt für drei Jahre bereitstellt. Der Grund: „Leider fallen auch heutzutage noch viele Bürgerinnen und Bürger durch das Raster bestehender Obdachlosenhilfe oder nehmen aus persönlichen Gründen bestehende Angebote nicht in Anspruch“, so Brass.