Serie Wie geht’s den Volksparteien in der Region? : Saarbrücken ist ein gutes Pflaster für die Grünen

Regionalverband Die Partei ist im Regionalverband auf Wachstumskurs. Die weitaus meisten Mitglieder sind in Saarbrücken zuhause.

Was das letztlich bringt, lasse sich allerdings nur schwer sagen, findet der Landesgeschäftsführer. Schließlich ließen sich Entscheidungen für den Beitritt nicht an einer einzelnen Maßnahme festmachen. Überdies seien in den vergangenen beiden Jahren viele Mitglieder ohne erkennbaren Bezug zu einer Veranstaltung oder einer Werbemaßnahme eingetreten. Sie sehen offenbar die Grünen als politisch am ehesten in der Lage, bei Megathemen wie der Klimakrise etwas zum Besseren zu verändern.

Das ist offenbar vor allem Städtern wichtig, wie der Blick auf die Verteilung der Grünen-Mitglieder im Kreisverband Saarbrücken zeigt. Von den 342 Mitgliedern am 31. Dezember 2010 gehörten 251 Personen zu den vier Ortsverbänden Saarbrücken Mitte, Saarbrücken West, Dudweiler und Halberg, die zur Landeshauptstadt gehören. Im Jahr 2015 waren von den Gesamtmitgliedern (384) im Kreisverband Saarbrücken 295 in den Ortsverbänden der Stadt Saarbrücken registriert. In diesem Jahr, Stand 30. Juni, sind von den 542 Mitgliedern im Kreisverband Saarbrücken 431 Parteiangehörige in einem der vier Saarbrücker Ortsverbände aktiv. Damit stieg der Anteil der Saarbrücker Mitglieder an der Gesamtzahl im Kreisverband von 73,4 Prozent im Jahr 2010 auf 79,5 Prozent in diesem Jahr. Entsprechend rückläufig ist der prozentuale Anteil der Umland-Ortsverbände an der Gesamtmitgliederzahl im Kreisverband. Betrug er vor zehn Jahren noch 26,6 Prozent, so liegt er 2020 nur noch bei 20,5 Prozent.