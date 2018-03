später lesen Fraktion im Saarbrücker Stadtrat Grüne für Ausbau der Ganztagsschulen Teilen

Twittern







Die Grünen im Saarbrücker Stadtrat begrüßen die erfreulichen Anmeldezahlen an den Saarbrücker Ganztagsschulen und beziehen sich dabei auf einen SZ-Artikel von Mittwoch in unserer Regionalausgabe (,,Der eindeutige Trend zur Ganztagsschule“). Beispielsweise werden im kommenden Schuljahr an der Gemeinschaftsschule Sulzbach sämtliche freiwilligen Ganztagsangebote belegt sein. Und an der Gemeinschaftsschule Dudweiler wird die Hälfte der Schüler das Ganztagsangebot nutzen. Die Grünen sprechen sich aufgrund der großen Nachfrage für einen konsequenten Ausbau des Ganztagsangebots aus.