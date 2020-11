Saarbrücker Stadtrat : Lärmschutz: Rats-Koalition rügt die Deutsche Bahn

Die Jamaika-Koalition im Stadtrat fordert, dass die Bahn schneller gegen den Lärm an ihren Saarbrücker Strecken vorgeht (Symbolfoto). Foto: dpa/dpaweb/Oliver Stratmann

Saarbrücken Seit bald einem Jahrzehnt sei die Deutsche Bahn mit dem Schutz vor dem Zuglärm beschäftigt, stellt die Koalition aus CDU, Grünen und FDP im Saarbrücker Stadtrat fest. Getan habe sich noch nichts. Das soll sich ändern.

(red) Die Saarbrücker Stadtratskoalitition aus CDU, Grünen und FDP sieht schwere Versäumnisse der Deutschen Bahn (DB) beim Lärmschutz. Schon seit 2011 sei die DB mit dem Lärmschutz in unserer Region beschäftigt. Und schon 2012 sei im Umweltausschuss von Verzögerungen geplanter Vorhaben von Anfang 2014 auf Mitte 2015 die Rede gewesen.

Etwa fünf Jahre später habe eine Bahnmitarbeiterin dem Ausschuss die Richtlinien für „aktive Lärmsanierungsmaßnahmen“, also Lärmschutzwände, und „passive Maßnahmen“, also Schallschutz an betroffenen Häusern, vorgestellt und erläutert, wie es weitergehen soll. Die Bahn-Mitarbeiterin sagte damals, wegen Gesetzesänderungen seien Planfeststellverfahren nötig.