Polizeibericht Großrosseln : Zweimal Brennholz gestohlen

Großrosseln Ob das kriminelle Auswüchse der steigenden Heizkosten sind? Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 10. September und Dienstag, 13. September in der Straße Am Bahnhof in Großrosseln etwa vier bis fünf Kubikmeter Brennholz.

Das Holz war frei zugänglich gelagert, berichtet die Polizei. Bereits in der Nacht zu Samstag wurde etwa die gleiche Menge Holz in der Straße Am Bahnhof gestohlen.