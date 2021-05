Geld von Land und Bund : Zuschuss für zwei Kitas in Großrosseln

Großrosseln Die Kitas St. Wendalinus und Warndtwichtel investieren in ihre Ausstattung und werden beim Ausbau der Digitalisierung sowie bei der Gestaltung des Außengeländes, der Anschaffung von neuen Spielgeräten im Freien und Wickelkommoden mit einem Zuschuss des Ministeriums für Bildung und Kultur (MBK) unterstützt.

„Die Einrichtungen erhalten hierfür insgesamt 28 000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln“, teilt das MBK mit. Die Anschaffungen würden aus dem Investitionsprogramm „Kita gut und sicher“ ermöglicht, in dem Bundes- und Landesgeld für kurz- und mittelfristige Aufgaben zur Pandemiebewältigung und dem Qualitätsausbau in Kitas gebündelt werden. Jede Kita kann bis zu 2000 Euro pro Gruppe beantragen. Der Bund beteiligt sich über das Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“.Förderfähig sind sowohl Investitionen in bewegliche Ausstattungsgegenstände, wie auch in die räumliche Gestaltung.