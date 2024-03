Rockmusik statt Westernklänge? Wilder Westen zu laut für den Warndt?

In Großrosseln, speziell im Ortsteil Dorf im Warndt, entfaltet sich ein Konflikt um den „Western Saloon Warndt“. Manuel Angel, ein 43-jähriger Geschäftsmann aus Petite-Rosselle, eröffnete das Lokal im Februar 2022 in den Räumen der ehemaligen Warndtschenke mit der Vision, dort eine Western-Atmosphäre zu schaffen. Dieses Vorhaben sollte nicht nur Country-Musikfans ansprechen, sondern auch als Bühne für Musiker und Newcomer aller Genres dienen. Doch die Entwicklung des Projekts wird, zumal in der Nachbarschaft aber auch in der Verwaltung, nicht mehr als positiv wahrgenommen.